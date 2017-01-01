Євтушенко просив поховати його поруч з могилою Пастернака

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Поет Євген Євтушенко

В США на 85-му році життя помер поет Євген Євтушенко

Поет Євген Євтушенко просив поховати його в селищі Передєлкіно поруч із могилою поета Бориса Пастернака.

Про це заявив генеральний продюсер фестивалю, запланованого до ювілею Євтушенка, Сергій Вінніков.

«Я прошу передати моє прохання про вирішення питання про моє поховання в Росії в Передєлкіно недалеко від могили Пастернака», — передав Вінніков слова поета, з яким він раніше спілкувався по телефону.

Раніше повідомлялося, що в США на 85-му році життя помер поет Євген Євтушенко.

Як повідомляв «Главком», 31 березня російського поета Євгена Євтушенка госпіталізували в США.

Джерело: ТАСС