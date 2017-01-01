Ізраїль запевняє, що Асад має кілька тонн хімічної зброї

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Фото: Reuters Президент Сирії володіє приблизно трьома тоннами хімічної зброї

Військові дослідили, де знаходитяться заборонені речовини

Ізраїльські військові заявили, що сили сирійського президента Башара Асада володіють кількома тоннами хімічної зброї. Про це повідомляє Reuters.

Один з високопоставлених ізраїльських військових офіцерів на брифінгу для ізраїльських журналістів сказав, що декілька тонн хімічної зброї залишилося в руках сил Асада.

Повідомляється, що загальна кількість хімічної зброї у Асада становить до трьох тонн. В угоді 2013 року, укладеному між Росією і Сполученими Штатами, Сирія погодилася знищити свою хімічну зброю.

Нагадаємо, в Організації із заборони хімічної зброї підтвердили використання зарину в атаці на сирійське місто Ідліб, яка сталася 4 квітня 2017 року.

Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

У ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.