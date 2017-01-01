Ізраїль запевняє, що Асад має кілька тонн хімічної зброї
- Сьогодні, 10:30
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Військові дослідили, де знаходитяться заборонені речовини
Ізраїльські військові заявили, що сили сирійського президента Башара Асада володіють кількома тоннами хімічної зброї. Про це повідомляє Reuters.
Один з високопоставлених ізраїльських військових офіцерів на брифінгу для ізраїльських журналістів сказав, що декілька тонн хімічної зброї залишилося в руках сил Асада.
Повідомляється, що загальна кількість хімічної зброї у Асада становить до трьох тонн. В угоді 2013 року, укладеному між Росією і Сполученими Штатами, Сирія погодилася знищити свою хімічну зброю.
Нагадаємо, в Організації із заборони хімічної зброї підтвердили використання зарину в атаці на сирійське місто Ідліб, яка сталася 4 квітня 2017 року.
Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.
У ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.
Удари були спрямовані проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.