Кабмін без обговорення схвалив звіт про виконання бюджету-2016

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Засідання уряду

Текст звіту про виконання закону про держбюджет на 2016 рік наразі не опубліковано

Кабінет міністрів України схвалив звіт про виконання закону «Про державний бюджет України на 2016 рік».

Відповідне рішення ухвалено без обговорення на засіданні уряду в середу, 29 березня.

Текст звіту наразі не опубліковано.

Як відомо, річний імунітет прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на цій посаді спливає у квітні.

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Джерело: Укрінформ