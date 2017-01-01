Кабмін: Директора Держбюро розслідувань мають обрати до липня

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Член конкурсної комісії з обрання керівництва ДБР Денис Монастирський

До липня усі 19 кандидатів повинні пройти тест на поліграф

Конкурсна комісія повинна обрати керівника Державного бюро розслідувань та його заступників до липня 2017 року.

Відповідне рішення затвердив Кабінет міністрів у своєму плані пріоритетних дій на 2017 рік, повідомив член конкурсної комісії з обрання керівництва ДБР Денис Монастирський.

За його словами, до липня усі 19 кандидатів повинні пройти тест на поліграф і фінальну співбесіду, після чого комісія визначить голову ДБР і його заступників шляхом голосування.

Повноцінно Держбюро розслідувань має почати працювати до листопада 2017 року, згідно Кримінально-процесуального кодексу.

Як зазначали ЗМІ, затягування з затвердженням порядку такого дослідження значно затримує процес створення ДБР та може стати причиною зриву строків початку роботи нового відомства, яка, згідно з законом, має розпочатися не пізніше 20 листопада 2017 року.

Джерело: Громадське