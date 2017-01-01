Кабмін: Директора Держбюро розслідувань мають обрати до липня
- Сьогодні, 21:24
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До липня усі 19 кандидатів повинні пройти тест на поліграфКонкурсна комісія повинна обрати керівника Державного бюро розслідувань та його заступників до липня 2017 року.
Відповідне рішення затвердив Кабінет міністрів у своєму плані пріоритетних дій на 2017 рік, повідомив член конкурсної комісії з обрання керівництва ДБР Денис Монастирський.
За його словами, до липня усі 19 кандидатів повинні пройти тест на поліграф і фінальну співбесіду, після чого комісія визначить голову ДБР і його заступників шляхом голосування.
Повноцінно Держбюро розслідувань має почати працювати до листопада 2017 року, згідно Кримінально-процесуального кодексу.
Як зазначали ЗМІ, затягування з затвердженням порядку такого дослідження значно затримує процес створення ДБР та може стати причиною зриву строків початку роботи нового відомства, яка, згідно з законом, має розпочатися не пізніше 20 листопада 2017 року.
Джерело: Громадське