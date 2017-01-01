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    Кабмін докапіталізував два держбанки на понад 10 млрд грн

    • Сьогодні, 20:05
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    Ощадбанк докапіталізовано на 5,4 млрд грн, Укрексімбанк - на 4,7 млрд

    Кабінет міністрів вирішив докапіталізувати Державний Ощадний банк на суму в розмірі 5,4 млрд гривень і Державний експортно-імпортний банк на 4,7 млрд гривень. Про це йдеться в урядових постановах від 6 березня.

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    Так, Кабмін вирішив збільшити статутний капітал Ощадбанку на 5,4 млрд гривень шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики в обмін на акції банку.
    «Зазначене рішення забезпечить подальше стабільне функціонування і розвиток державного банку, що є запорукою захисту прав його вкладників та інших кредиторів банку», - зазначає Кабмін.
    1 лютого Кабмін вирішив збільшити статутний капітал банку на 3,5 млрд гривень до 38,6 млрд гривень.
    З урахуванням нинішньої докапіталізації статутний капітал банку збільшиться до 44 млрд гривень.

    Уряд вирішив збільшити статутний капітал Укрексімбанку на 4,7 млрд гривень шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики в обмін на акції банку.
    1 лютого Кабмін вирішив збільшити статутний капітал банку на 3 млрд гривень до 34 млрд гривень. З урахуванням нинішньої докапіталізації статутний капітал банку збільшиться до 38,7 млрд гривень.
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