Кабмін докапіталізував два держбанки на понад 10 млрд грн

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Ощадбанк докапіталізовано на 5,4 млрд грн, Укрексімбанк - на 4,7 млрд

Кабінет міністрів вирішив докапіталізувати Державний Ощадний банк на суму в розмірі 5,4 млрд гривень і Державний експортно-імпортний банк на 4,7 млрд гривень. Про це йдеться в урядових постановах від 6 березня.

Так, Кабмін вирішив збільшити статутний капітал Ощадбанку на 5,4 млрд гривень шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики в обмін на акції банку.

«Зазначене рішення забезпечить подальше стабільне функціонування і розвиток державного банку, що є запорукою захисту прав його вкладників та інших кредиторів банку», - зазначає Кабмін.

1 лютого Кабмін вирішив збільшити статутний капітал банку на 3,5 млрд гривень до 38,6 млрд гривень.

З урахуванням нинішньої докапіталізації статутний капітал банку збільшиться до 44 млрд гривень.

Уряд вирішив збільшити статутний капітал Укрексімбанку на 4,7 млрд гривень шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики в обмін на акції банку.1 лютого Кабмін вирішив збільшити статутний капітал банку на 3 млрд гривень до 34 млрд гривень. З урахуванням нинішньої докапіталізації статутний капітал банку збільшиться до 38,7 млрд гривень.