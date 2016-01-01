Кабмін дозволив докапіталізацію Приватбанку гривневими облігаціями

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Приватбанк

Облігації випускаються на термін до 15 років, але ставка за ними не буде перевищувати 6% річних

Капіталізація Приватбанку буде здійснена з використанням гривневих облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), а також індексних ОВДП, виплати за якими прив'язані до курсу гривні до долара. Відповідне розпорядження було ухвалене на засіданні уряду в середу.

«Пропонується надати можливість Мінфіну з метою здійснення докапіталізації банку випуск ОВДП, у тому числі ОВДП з індексною вартістю до 64 млрд грн. Це не нові кошти, ми просто робимо додаткові можливості, щоб покрити незбалансовану валютну позицію банку», - сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк, презентуючи постанову.

Він уточнив, що ці облігації випускаються також на термін до 15 років, але ставка за ними не буде перевищувати 6% річних.

Як відомо, 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку. Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

У банку вже представили нових топ-менеджерів.

27 грудня Національний банк України надав націоналізованому Приватбанку кредит рефінансування обсягом 10 мільярдів гривень підтримки ліквідності.

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Джерело: Укрінформ