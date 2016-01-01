Кабмін дозволив знищувати літаки, що незаконно порушують держкордон України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Право прийняття рішення про відкриття черговими літаками-перехоплювачами вогню по цілі надається міністру оборони, начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил, командувачу Повітряних Сил Збройних Сил

Кабінет міністрів дозволив військовим відкривати вогонь по повітряних суднах, які незаконно порушують держкордон України чи підозрюються у вчиненні терористичних дій.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

«Знищення повітряних суден збройних формувань інших держав, які порушили державний кордон України та застосовують зброю та/або проводять десантування особового складу, бойової техніки, в тому числі знищення безпілотних повітряних суден, які порушили державний кордон України або застосовуються в повітряному просторі України з метою здійснення терористичного акту, ведення розвідки, постановки перешкод, забезпечення зв’язку незаконних збройних формувань», —йдеться у постанові.

Крім того зазначається, що право прийняття рішення про відкриття черговими літаками-перехоплювачами (вертольотами) попереджувального вогню та вогню по цілі надається міністру оборони, начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил, командувачу Повітряних Сил Збройних Сил або особам, що виконують їх обов’язки.