Кабмін напрацьовує свій варіант пенсійної реформи - Розенко

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Фото: First Truth&Transparency Committee Павло Розенко

Про підняття пенсійного віку не йдеться

Кабінет міністрів ще напрацьовує свій варіант пенсійної реформи. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в ефірі «112 Україна».

Раніше голова місії МВФ Рон ван Роден у своїй статті написав, що введення накопичувальної пенсійної системи було б передчасним.

Розенко, коментуючи думку ван Родена, зазначив, що «Кабмін свій варіант пенсійної реформи, безумовно напрацьовує. Питання в тому, що інші певні твердження (в статті - Ред.) викликають великі сумніви. Ми визначилися і це позиція української влади, що питання підняття пенсійного віку в нинішньому варіанті пенсійної реформи буде відсутнє».

«Можна наводити аргументи, що в Європі середній вихід на пенсію на 4 роки вище ніж в Україні, а й середня тривалість життя там на 10 років вище і це головний виклик українській владі», - додав Розенко.

Як повідомляв «Главком», у ЗМІ набув розголосу скандал щодо заяви віце-прем'єр-міністра Павла Розенка стосовно глави місії Міжнародного валютного фонду в Україні Рона ван Родена.

Зокрема Розенко назвав свого колегу «жахливим непрофесіоналом».

Нагадаємо, у статті ван Роден заявив, що «введення так званої накопичувальної пенсійної системи (другий рівень) на додаток до чинної системи, на чому дехто наполягає, не матиме особливого сенсу без попереднього виправлення вад чинної системи».

Натомість у коментарі «Главкому» екс-міністр економіки Володимир Лановий, розповів, що транш залежатиме від рішення Ради директорів МВФ.