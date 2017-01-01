Кабмін обрав свого аудитора в НАБУ

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НАБУ

Михайла Буроменського обрано представником уряду в комісію з аудиту діяльності НАБУ

Кабінет міністрів України обрав професора кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка Михайла Буроменського своїм представником в комісію зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Як зазначив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, після обговорення на позачерговому засіданні уряду рішення про затвердження кандидатури Буроменського було ухвалено одноголосно.

У 2017 році Національне антикорупційне бюро України проходитиме перший зовнішній аудит за два роки роботи. Негативний висновок цього аудиту – одна з небагатьох підстав для відставки директора бюро. До комісії, яка має здійснювати аудит НАБУ, по одному представнику делегують Верховна Рада, уряд та президент України. Поки що не обраний жоден із трьох.

Верховна Рада двічі не змогла обрати свого представника в групі з аудиту антикорупційного бюро – голосів бракувало і для американського юриста Роберта Сторча, якого комітет пропонував ще з грудня 2016 року, і для Найджела Брауна – англійського слідчого, якого несподівано висунули фракції «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт».

Михайло Буроменський – професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Його кандидатуру подав голова правління Гельсінської спілки Олександр Павліченко. Також Буроменський надав рекомендації від GRECO та ОБСЄ. Рекомендації від Гельсінської спілки з прав людини мають ще три кандидати.

Джерело: Радіо Свобода