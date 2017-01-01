Кабмін поділив конфісковані кошти
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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман
Уряд затвердив порядок розподілу у 2017 році конфіскованих коштів
Кабінет міністрів України затвердив порядок розподілу у 2017 році конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення.
Таке рішення було ухвалене на засіданні уряду у середу.
«По 21 параграфу ухвалюємо», - сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
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Джерело: Укрінформ