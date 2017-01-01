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    Кабмін поділив конфісковані кошти

    • Сьогодні, 14:18
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    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман
    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман

    Уряд затвердив порядок розподілу у 2017 році конфіскованих коштів

    Кабінет міністрів України затвердив порядок розподілу у 2017 році конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення.

    Таке рішення було ухвалене на засіданні уряду у середу.

    «По 21 параграфу ухвалюємо», - сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

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    Джерело: Укрінформ

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