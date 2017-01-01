Кабмін погіршив прогноз інфляції та зростання ВВП

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Зростання інфляції

Уряд поліпшив прогноз середньомісячної заробітної плати

Кабінет міністрів України погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту з 3% до 1,8%, інфляції – з 8,1% до 11,2% у 2017 році. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

Очікується, що середньорічна інфляція становитиме 12,9%, а не 12,7%, як очікувалося раніше, а в річному вимірі (грудень до грудня) – 11,2% замість 8,1%.

Крім того, Кабмін погіршив прогноз негативного сальдо торгового балансу з 2,7 млрд доларів до 6,5 млрд доларів.

Прогноз експорту товарів та послуг у поточному році становитиме 50,7 млрд доларів (раніше – 47,2 млрд доларів), імпорту – 57,2 млрд доларів (раніше – 49,9 млрд доларів).

Також Кабмін вирішив збільшити прогноз фонду оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців з 666,9 млрд гривень до 796,3 млрд гривень.

При цьому прогноз середньомісячної заробітної плати становитиме 7104 гривні замість 5988 гривень. Таким чином, у реальному вимірі цей макропоказник збільшиться на 21,4%.

Також Кабмін переглянув прогноз за кількістю зайнятих економічною діяльністю громадян (15–70 років) з 16,7 млн осіб до 16,25 млн, а прогноз рівня безробіття буде погіршено з 8,7% до 9,3%.

Пізніше Кабінет міністрів затвердив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України на 3-4% у 2018–2020 роках. Зокрема, Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило три сценарії розвитку української економіки в 2018–2020 рр. Відповідно до помірного сценарію, який взято за основу урядом, в 2018-му зростання ВВП становитиме 3%, в 2019-му – 3,6%, у 2020-му – 4%.

Джерело: Українські новини