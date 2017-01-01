Кабмін погодив положення про Генштаб Збройних Сил України

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Генштаб ЗСУ

Розробляти положення про Генштаб допомагали іноземні радники міністра оборони України

Кабінет міністрів України погодив проект указу президента «Про Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України». Таке рішення було прийняте на засіданні уряду в середу.

«Я хотів би, щоб ми підтримали це положення. Тим більше, що це абсолютно новий документ», - сказав міністр оборони Степан Полторак.

За його словами, розробляти положення допомагали іноземні радники міністра і потім цей документ був погоджений з усіма зацікавленими відомствами.

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