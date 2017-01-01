Кабмін попросив РНБО подовжити антиросійські санкції

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Санкції проти Росії введені з 2014 року за анексію Криму

Кабмін пропонує винести на розгляд РНБО питання про інформування осіб про застосування обмежень до них та опарилюднити списки

Уряд оприлюднив пропозицію до Ради національної безпеки і оборони продовжити термін дії санкцій проти ряду фізичних і юридичних осіб РФ.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №288 від 26 квітня.

Кабмін схвалив і вніс на розгляд РНБО пропозицію про продовження терміну застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів у зв'язку з триваючою збройною агресією Росії проти України, фінансуванням нею терористичної діяльності, що призвело до порушення територіальної цілісності країни, окупації частини території та численних людських жертв.

Зокрема, Кабмін пропонує продовжити термін дії санкцій для фізичних і юридичних осіб, введених рішенням РНБО 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів».

Міністерству закордонних справ доручено після вступу в силу рішення РНБО про застосування санкцій проінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав з метою розгляду ними питання про введення аналогічних санкцій.

Кабмін пропонує винести на розгляд РНБО питання про термін застосування санкцій і інформування осіб про застосування обмежень до них, а також щодо оприлюднення списку таких осіб.