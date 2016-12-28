Кабмін призначив держсекретаря Мінрегіонбуду

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Максим Малашкін

Ним став заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКХ України

Кабінет міністрів України призначив державним секретарем Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Максима Малашкіна. Відповідне розпорядження№ 1038-р від 28 грудня 2016 р. опубліковане на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади, повідомляє прес-служба Кабміну.

До цього часу Малашкін обіймав посаду заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України – керівника апарату.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив державним секретарем Кабміну Володимира Бондаренка.

За новим законом про держслужбу, з 1 січня 2017 року запроваджується інститут державних секретарів при міністерствах. За задумом це будуть, на відміну від міністрів, аполітичні фігури, які призначатимуться через конкурси і підписуватимуть контракт на п’ять років. Відповідні посади передбачені у кожному із 17 міністерств, плюс державний секретар Кабінету міністрів та його заступники. Проте конкурси призвели до скандалів – міністр інфраструктури Володимир Омелян та в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявили про непрозорість проведення конкурсів та відмову працювати з обраними держсекретарями.

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