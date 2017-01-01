Кабмін призначив виконувача обов’язків голови Держекоінспекції
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Кабінет міністрів
Очолювати відомство з приставкою в.о. буде Ігор Яковлєв
Кабінет міністрів України призначив виконувачим обов’язків голови Держекоінспекції чинного першого заступника керівника відомства Ігоря Яковлєва.
Відповідне розпорядження від 19 квітня опублікувано на сайті Кабміну.
«Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної екологічної інспекції України, виконання обов'язків голови зазначеної Інспекції на першого заступника голови Державної екологічної інспекції України Яковлєва Ігоря Олеговича», - повідомляється у документі.
«Главком» повідомляв, що 18 січня 2017 року Кабінет міністрів України усунув Андрія Заїку від виконання обов’язків керівника Держекоінспекції.Ігор Яковлєва раніше виграв конкурс на заміщення посади першого заступника голови відомства.