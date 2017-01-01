Кабмін скасував близько 100 незаконних наказів міністерств і відомств



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ці документи на сьогодні не мають законодавчих підстав

Кабінет міністрів України скасував близько 100 наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади як таких, що не відповідають чинному законодавству. Відповідні дві постанови ухвалено на засіданні уряду в п’ятницю.

Як зазначила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова, цими постановами скасовується приблизно 100 різних документів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. За її словами, усі ці документи на сьогодні не мають законодавчих підстав.

Водночас вона наголосила, що рішення уряду набирає чинності через два місяці й міністерства та відомства матимуть час для врегулювання прогалин у своїй діяльності, якщо такі виникнуть через скасування деяких наказів.

Нагадаємо, сьогодні уряд звернувся до Нацбанку і РНБО про невідкладний розгляд питання про можливість введення санкцій до дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні – ПАТ «Сбербанк».

Джерело: Укрінформ