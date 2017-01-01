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    Кабмін скасував пенсійний збір при купівлі валюти

    • Сьогодні, 20:33
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    Валютні операції
    Валютні операції

    Пенсійний збір при купівлі іноземної валюти (ставка 2%) сплачували тільки фізичні особи, які купували валюту виключно в готівковій формі

    Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні вніс зміни до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

    Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

    «Кабінет міністрів на своєму засіданні вніс зміни до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій», - йдеться у повідомленні.

    Зокрема, було виключено з нього норми, які передбачали сплату збору на державне пенсійне страхування при купівлі фізичними особами іноземної валюти у готівковій формі.

    Уточнюється, що пенсійний збір при купівлі іноземної валюти (ставка 2%) сплачували тільки фізичні особи, які купували валюту виключно в готівковій формі (крім фізичних осіб, які купували іноземну валюту для погашення кредитів).

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