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    Кабмін сьогодні розгляне проект нацдоповіді щодо антикорупційної політики

    • Сьогодні, 10:44
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    Кабінет міністрів України
    Фото: ZN.ua
    Кабінет міністрів України

    Від НАЗК звітуватиме Руслан Рябошапка

    Кабінет міністрів сьогодні, 26 квітня, на засіданні розгляне питання затвердження проекту Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2016 році. Про це йдеться у повідомленні  прес-служби НАЗК, передає «Главком».

    «Проект Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2016 році, розроблений НАЗК, сьогодні під час засідання має презентувати та затвердити Кабінет міністрів України», - зазначається  у документі.

    Проект підготував Департамент антикорупційної політики НАЗК під керівництвом члена агентства Руслана Рябошапки.

    Вказано, що у Національній доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики відображені конкретні результати діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, узагальнені результати антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, інформація про результати виконання органами державної влади заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва та надано розгорнутий аналіз ситуації щодо корупції.

    Кабмін корупція в Україні НАЗК
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