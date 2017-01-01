Кабмін сьогодні розгляне проект нацдоповіді щодо антикорупційної політики

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Фото: ZN.ua Кабінет міністрів України

Від НАЗК звітуватиме Руслан Рябошапка

Кабінет міністрів сьогодні, 26 квітня, на засіданні розгляне питання затвердження проекту Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2016 році. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАЗК, передає «Главком».

«Проект Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2016 році, розроблений НАЗК, сьогодні під час засідання має презентувати та затвердити Кабінет міністрів України», - зазначається у документі.

Проект підготував Департамент антикорупційної політики НАЗК під керівництвом члена агентства Руслана Рябошапки.

Вказано, що у Національній доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики відображені конкретні результати діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, узагальнені результати антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, інформація про результати виконання органами державної влади заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва та надано розгорнутий аналіз ситуації щодо корупції.