Кабмін спростив порядок оформлення українських віз для іноземців

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Відтепер консульський збір становитиме $65 замість теперішніх $85 за одноразову, $30 за дворазову та $180 за багаторазову візу

Кабінет міністрів України ухвалив новий порядок оформлення віз для в'їзду в Україну для іноземців.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду, повідомляє глава департаменту туризму і курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі Іван Ліптуга.

За його словами, відтепер консульський збір становитиме $65 замість теперішніх $85 за одноразову, $30 за дворазову та $180 за багаторазову візу.

Ліптуга також відзначив, що новий порядок передбачає і цілий ряд спрощень для громадян, які раніше вже отримували візи країн Шенгену, США, Канади, Японії та Австралії.

«Більше не потрібно буде оформляти запрошення у ВВРах (відділи віз та реєстрації — ред.), а можна це зробити на бланку організації або будь-яка фізособа зможе оформити його у нотаріуса. Заявники на візу зможуть подавати і отримувати документи дистанційно поштою, а незабаром і в електронному форматі зі штрих-кодом», — написав він у Facebook.