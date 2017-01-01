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    Кабмін спростив порядок оформлення українських віз для іноземців

    • Сьогодні, 06:11
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    Відтепер консульський збір становитиме $65 замість теперішніх $85 за одноразову, $30 за дворазову та $180 за багаторазову візу

    Кабінет міністрів України ухвалив новий порядок оформлення віз для в'їзду в Україну для іноземців.

    Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду, повідомляє глава департаменту туризму і курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі Іван Ліптуга.

    За його словами, відтепер консульський збір становитиме $65 замість теперішніх $85 за одноразову, $30 за дворазову та $180 за багаторазову візу.

    Ліптуга також відзначив, що новий порядок передбачає і цілий ряд спрощень для громадян, які раніше вже отримували візи країн Шенгену, США, Канади, Японії та Австралії.

    «Більше не потрібно буде оформляти запрошення у ВВРах (відділи віз та реєстрації — ред.), а можна це зробити на бланку організації або будь-яка фізособа зможе оформити його у нотаріуса. Заявники на візу зможуть подавати і отримувати документи дистанційно поштою, а незабаром і в електронному форматі зі штрих-кодом», — написав він у Facebook.

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