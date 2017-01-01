Кабмін створив Нацраду з розвитку науки
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Очолив Національну раду України з питань розвитку науки і технологій Володимир Гройсман
Кабінет міністрів створив Національну раду України з питань розвитку науки і технологій на чолі з прем'єр-міністром країни.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу в Києві.
Міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час засідання зазначила, що таке рішення сприятиме розвитку науки в Україні.
Нацрада є постійним консультативно-дорадчим органом, який створюється при уряді з метою забезпечення ефективної взаємодії представників наукової громадськості, органів виконавчої влади та реального сектора економіки у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності.
Нацрада складається з наукового та адміністративного комітетів, що мають однаковий кількісний склад по 24 людини. Очолює Нацраду прем'єр-міністр України.
Джерело: Інтерфакс-Україна