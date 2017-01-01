  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Кабмін створив Нацраду з розвитку науки

    • Сьогодні, 13:20
    • Розсилка
    Розвиток науки в Україні
    Розвиток науки в Україні

    Очолив Національну раду України з питань розвитку науки і технологій Володимир Гройсман

    Кабінет міністрів створив Національну раду України з питань розвитку науки і технологій на чолі з прем'єр-міністром країни.

    Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу в Києві.

    Міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час засідання зазначила, що таке рішення сприятиме розвитку науки в Україні.

    Нацрада є постійним консультативно-дорадчим органом, який створюється при уряді з метою забезпечення ефективної взаємодії представників наукової громадськості, органів виконавчої влади та реального сектора економіки у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності.

    Нацрада складається з наукового та адміністративного комітетів, що мають однаковий кількісний склад по 24 людини. Очолює Нацраду прем'єр-міністр України.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Читайте також
    Кабмін Володимир Гройсман Міністерство освіти і науки наука
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ