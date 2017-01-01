Кабмін усунув Насірова з посади глави ДФС на час слідства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обов'язки Насірова виконуватиме Мирослав Продан

Кабмін усунув голову Державної фіскальної служби Романа Насірова з посади. Відповідну пропозицію вніс міністр фінансів Олександр Данилюк під час засідання уряду.

Виконуватиме обов'язки голови ДФС Мирослав Продан. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

«Я вважаю ми маємо відсторонити на час проведення слідства Романа Насірова від виконання обов’язків голови ДФС», — прокоментував це рішення заступник міністра економічного розвиткуу і торгівлі Максим Нефьодов.

Він також запропонував призначити на час проведення слідства в.о. голови ДФС Мирослава Продана.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу щодо очільника ДФС Романа Насірова у вигляді утримання під вартою, а також про його усунення з посади.

Співробітники НАБУ і САП вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення. Після цього останньому стало зле. Лікарі діагностували у глави ДФС інфаркт міокарда.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями глави ДФС Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.