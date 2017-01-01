Кабмін виділив 3,5 млн гривень на гранти для молодих науковців

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Кошти розподілять між 54-ма вченими

Кабінет Міністрів України схвалив проект розпорядження, що передбачає надання грантів 54-ом молодим українським вченим на загальну суму 3 мільйони 540 тисяч гривень. Відповідне розпорядження було підписано в середу, повідомляє прес-служба уряду.

Гроші на ці гранти вже зарезервували в державному бюджеті на 2017 рік.

«Для того, щоб ці кошти були надані молодим вченим, залишився один крок - підписання відповідного розпорядження президентом України. На конкурс до Державного фонду фундаментальних досліджень в 2016 році на отримання грантів президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2017 рік було подано 152 заявки. Саме з них і вибирали переможців», - йдеться в повідомленні.

Для збільшення підтримки молодих вчених Міносвіти розпочало конкурс молодих вчених, в рамках якого було відібрано 79 проектів-переможців.

Повідомляється, що вперше молодим науковцям надали можливість самостійно здійснювати наукові дослідження і розробки. У цьому році також збільшено суму фінансування конкурсу, яка загалом складе 28,4 млн гривень.

Як повідомляв «Главком», з початку року на ямковий ремонт в Україні витратили вже 2 млрд грн.