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    Кабмін відновив на посаді і одразу звільнив головного тюремника

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    Сергій Старенький
    Сергій Старенький

    Уряд звільнив Старенького з посади голови Пенітенціарної служби у зв'язку з її ліквідацією

    Кабінет міністрів України відновив і звільнив із посади голову Державної пенітенціарної служби Сергія Старенького.

    Згідно з розпорядженням №318 від 18 травня, Старенького відновлено на посаді на виконання рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 26 березня 2015 року.

    При цьому розпорядженням №319 від 18 травня уряд звільнив Старенького з посади голови Пенітенціарної служби у зв'язку з її ліквідацією.

    Старенький обіймав посаду голови Пенітенціарної служби з березня по серпень 2014 року.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Кабмін
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