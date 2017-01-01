Кабмін відновив на посаді і одразу звільнив головного тюремника
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Сергій Старенький
Уряд звільнив Старенького з посади голови Пенітенціарної служби у зв'язку з її ліквідацією
Кабінет міністрів України відновив і звільнив із посади голову Державної пенітенціарної служби Сергія Старенького.
Згідно з розпорядженням №318 від 18 травня, Старенького відновлено на посаді на виконання рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 26 березня 2015 року.
При цьому розпорядженням №319 від 18 травня уряд звільнив Старенького з посади голови Пенітенціарної служби у зв'язку з її ліквідацією.
Старенький обіймав посаду голови Пенітенціарної служби з березня по серпень 2014 року.
Джерело: Інтерфакс-Україна