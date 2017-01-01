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    Кабмін визначив, що може входити у платіжки за утримання будинків

    • Сьогодні, 11:43
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    Комунальні платіжки
    Комунальні платіжки

    Уряд удосконалив порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

    Кабінет міністрів дозволив включати в тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій лише витрати на роботи з технічного обслуговування і поточного ремонту мереж електропостачання та електрообладнання. Це визначено постановою Кабміну від 12 квітня 2017 р. №258.

    «Уряд удосконалив порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Прийняття рішення дозволить уникнути неоднозначного трактування зазначеного порядку. Документом передбачено можливість включення до тарифу на послугу з утримання будинку і споруд та прибудинкової території лише витрат на роботи з технічного обслуговування і поточного ремонту мереж електропостачання та електрообладнання, необхідних для електрозабезпечення технічних цілей будинку (освітлення місць загального користування, електропостачання ліфтів, підкачування води)», – прокоментували постанову в секретаріаті Кабінету міністрів.

    На сьогодні порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій регулюється постановою Кабінету міністрів України від 1 червня 2011 р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

    Джерело: Укрінформ

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