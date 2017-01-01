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    Кабмін вніс у Раду законопроект про нові військові звання

    • Сьогодні, 00:59
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    Кабмін пропонує змінити і корабельні звання

    Уряд вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонується внести зміни до переліку неофіцерських військових звань.

    Зазначимо, на сьогодні існують такі військові звання рядового, сержантського і старшинського складу: рядовий, старший солдат, молодший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик та старший прапорщик.

    Законопроектом №6372 зареєстрованим у Раді вчора пропонується замінити перелік на такий: солдат, старший солдат, сержант, старший сержант, головний сержант, штаб-сержант, майстер-сержант, старший майстер-сержант та головний майстер-сержант.

    Кабмін пропонує змінити і корабельні звання – мічмана замінити штаб-старшиною, старшого мічмана – майстер-старшиною і ввести нові звання старший майстер-старшина і головний майстер-старшина.

    Нагадаємо, сьогодні українським військовим посилили відповідальність за порушення дисципліни.

    Кабмін військові
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