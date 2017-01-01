Кабмін врегулював питання пенсій засудженим

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Волинські Новини Управління державної пенітенціарної служби України у Волинській області

Урядовці розширили перелік категорій для виплат

Кабінет міністрів України схвалив проект закону «Про внесення зміни до статті 47 закону Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яким передбачається виплата пенсій не лише засудженим до позбавлення волі, а й до обмеження волі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Мінсоцполітики.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених» від 07.09.2016 №1492-VIII закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» було доповнено новою статтею 481 — щодо виплати пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.

«Це зумовило необхідність внесення зміни до статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», - йдеться у повідомленні відомства.

Як повідомляв «Главком», сьогодні Кабмін продовжив надзвичайний стан у сфері енергетики.