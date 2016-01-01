Кабмін затвердив держсекретарем Мінсоцполітики Віктора Іванкевича

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Віктор Іванкевич

Іванкевич працював заступником міністра соцполітики з 2014 року

Кабінет міністрів призначив Віктора Іванкевича держсекретарем Міністерства соціальної політики.

Про це журналістам після засідання уряду розповів міністр Андрій Рева.

«Так, призначили Іванкевича», - відповів він на запитання, чи призначили в міністерстві держсекретаря.

Довідка:

Віктор Іванкевич народився 5 жовтня 1960 року в м. Києві. Закінчив Ленінградський інститут водного транспорту (1986).

З 1984 року працює у сфері економіки, фінансів, соціального захисту та праці, у тому числі на фахових та керівних посадах у сфері державного управління.

З 12 березня 2014 року - заступник міністра соціальної політики України - керівник апарату.

Як повідомляв Главком, Гройсман заявив, що покарає міністрів-бунтівників, які виступили проти одіозних держсекретарів, що виграли кадрові конкурси.

Раніше «Главком» вже повідомляв про те, що міністр енергетики Ігор Насалик, міністр охорони здоров'я Уляна Супрун і міністр інфраструктури Володимир Омелян відмовляються працювати з держсекретарями і вимагають удосконалення конкурсу на цю посаду. «Ми маємо факт спроби реваншу, що ось тут буде хороша стіночка, назвемо їх реформаторами. А тут будуть державні секретарі, які будуть займатися, як вони називають, «бізнесом». Ми хотіли попередити громадськість, що ми не будемо ширмою і ніхто бізнесом за нашим спинами займатися не буде», - сказав Омелян.

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