Кабмін затвердив порядок вилучення з обігу виданих у РФ книг

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Видавнича продукція, яку розповсюджують на території України без відповідного дозволу, підлягає обов'язковому вилученню з обігу Держкомтелерадіо

Кабінет міністрів України затвердив порядок вилучення з обігу видавничої продукції, яка вироблена на території держави-агресора, тимчасово окупованій території України та розповсюджується в Україні без відповідного дозволу Державного комітету телебачення та радіомовлення (Держкомтелерадіо).

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зачитав це рішення серед ухвалених урядом без обговорення.

Згідно з проектом порядку, видавнича продукція, яку розповсюджують на території України без відповідного дозволу, підлягає обов'язковому вилученню з обігу Держкомтелерадіо.

Уповноважені посадові особи Держкомтелерадіо за результатами перевірок, які відбуваються на підставі звернень правоохоронних органів, юридичних і фізичних осіб за місцем фактичного здійснення розповсюджувачем продукції своєї діяльності, розташування його господарських або інших об'єктів, видають обов'язкові для виконання рішення про вилучення з обігу видавничої продукції.

У разі відмови суб'єкта господарювання або його представника надати видавничу продукцію для її вилучення уповноважені особи звертаються до правоохоронних органів.

Вилучена з обігу видавнича продукція передається на зберігання до Держкомтелерадіо.

Рішення про вилучення може бути оскаржене в судовому порядку.

Джерело: Інтерфакс-Україна