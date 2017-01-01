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    Кабмін затвердив порядок вилучення з обігу виданих у РФ книг

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    Антиукраїнські книги, видані в Росії
    Антиукраїнські книги, видані в Росії

    Видавнича продукція, яку розповсюджують на території України без відповідного дозволу, підлягає обов'язковому вилученню з обігу Держкомтелерадіо

    Кабінет міністрів України затвердив порядок вилучення з обігу видавничої продукції, яка вироблена на території держави-агресора, тимчасово окупованій території України та розповсюджується в Україні без відповідного дозволу Державного комітету телебачення та радіомовлення (Держкомтелерадіо).

    Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зачитав це рішення серед ухвалених урядом без обговорення.

    Згідно з проектом порядку, видавнича продукція, яку розповсюджують на території України без відповідного дозволу, підлягає обов'язковому вилученню з обігу Держкомтелерадіо.

    Уповноважені посадові особи Держкомтелерадіо за результатами перевірок, які відбуваються на підставі звернень правоохоронних органів, юридичних і фізичних осіб за місцем фактичного здійснення розповсюджувачем продукції своєї діяльності, розташування його господарських або інших об'єктів, видають обов'язкові для виконання рішення про вилучення з обігу видавничої продукції.

    У разі відмови суб'єкта господарювання або його представника надати видавничу продукцію для її вилучення уповноважені особи звертаються до правоохоронних органів.

    Вилучена з обігу видавнича продукція передається на зберігання до Держкомтелерадіо.

    Рішення про вилучення може бути оскаржене в судовому порядку.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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