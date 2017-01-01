Кабмін затвердив проект пенсійної реформи

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Законопроект направлено на розгляд Національної ради реформ при президентові України

Кабінет міністрів України затвердив законопроект про пенсійну реформу і направив його на розгляд Національної ради реформ при президентові України.

Таке рішення було прийнято урядом сьогодні, 17 травня, на засіданні.

«Наше головне завдання – створити таку пенсійну систему, щоб люди отримували гідну пенсію. Це можна зробити з певними кроками. Пенсія не повинна бути милостинею, це повинна бути гідна плата за те, що людина гідно працював», – заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Як повідомляв «Главком», Гройсман розповів, у якому віці українці зможуть вийти на пенсію.

За його словами, у разі відсутності потрібного трудового стажу на час виходу на пенсію його можна буде компенсувати грошима.

Він також заявив, що чверть працюючих українців не платять пенсійні внески. За словами глави уряду, внаслідок недоотримання пенсійних внесків в бюджеті Пенсійного фонду утворилася діра у розмірі 140 млн грн.