Кабмін збирається заборонити імпорт енергетичного вугілля з Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр Ігор Насалик

Проект постанови може бути винесений на розгляд Кабміну через одне засідання

Кабінет Міністрів України має намір заборонити імпорт енергетичного вугілля з Російської Федерації. Про це Інтерфакс-Україна повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

«Проект постанови на даний момент готують. Рішення буде прийнято», - сказав він, відповідаючи на питання про плани заборони на імпорт антрациту з Росії.

За інформацією міністра, попередньо проект постанови буде винесено на розгляд Кабміну через одне засідання.

Нагадаємо, що 15 березня 2017 року Рада національної безпеки й оборони вирішила тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію розмежування в зоні збройного конфлікту на Донбасі. У той же день Президент України Петро Порошенко заявив про те, що українське вугілля, яке видобувають у шахтах на тимчасово неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областей, почали відправляти в Росію.

Згідно з даними Держстату України, в січні 2017 року імпорт вугілля з РФ сягнув 903,2 тис. тонн на $ 114,58 млн, однак із цього обсягу антрацит становить лише 46,86 тис. тонн на $ 3,66 млн.