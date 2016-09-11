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    Кабмін змінив склад оргкомітету з підготовки до Євробачення-2017

    • Сьогодні, 04:13
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    Відповідний документ оприлюднено на офіційному сайті уряду

    Замість колишнього очільника Національної телекомпанії України Зураба Аласанії заступником голови організаційного комітету з підготовки до міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017 став віце-прем’єр-міністр В'ячеслав Кириленко.

    Відповідний документ оприлюднено на офіційному сайті уряду.

    «Внести зміну до складу Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення», утвореного розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 року № 411, замінивши позицію «Генеральний директор Національної телекомпанії України, заступник голови Оргкомітету» позицією «Віце-прем’єр-міністр України, заступник голови Оргкомітету», – зазначається у повідомленні.

    Названо імена виконавців і музичних груп, які пройшли у півфінал національного відбору пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

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