Кабмін змінив склад оргкомітету з підготовки до Євробачення-2017



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відповідний документ оприлюднено на офіційному сайті уряду

Замість колишнього очільника Національної телекомпанії України Зураба Аласанії заступником голови організаційного комітету з підготовки до міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017 став віце-прем’єр-міністр В'ячеслав Кириленко.

Відповідний документ оприлюднено на офіційному сайті уряду.

«Внести зміну до складу Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення», утвореного розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 року № 411, замінивши позицію «Генеральний директор Національної телекомпанії України, заступник голови Оргкомітету» позицією «Віце-прем’єр-міністр України, заступник голови Оргкомітету», – зазначається у повідомленні.

Названо імена виконавців і музичних груп, які пройшли у півфінал національного відбору пісенного конкурсу «Євробачення-2017».