Кабмін зможе коригувати ціни на газ для населення кожні півроку

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Перегляд цін може відбутись з першого квітня

Кабінет Міністрів затвердив порядок перегляду граничних роздрібних цін на природний газ для населення і підприємств теплокомуненерго.

Відтак коригування цін може здійснюватися урядом кожні півроку, якщо вартість імпортованого газу збільшиться за півріччя більш ніж на 10%. Про це йдеться в постанові уряду № 90.

Відтепер, якщо поточні ціни на газ відрізняються від розрахунків Міненерго більш ніж на 10%, то Кабмін переглядає їх, якщо менше - то ціни залишаються незмінними.

Згідно з новими змінами, обов'язки розраховувати граничні роздрібні ціни на газ для населення і ТКЕ покладені на Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Перший перегляд цін може бути проведено з 1 квітня. Але оскільки поточні ціни на природний газ для населення і ТКЕ діють із травня 2016 року, то при розрахунку нових цін Міненерго враховуватиме котирування на німецькому газовому хабі за весь цей період – з травня 2016 року по березень 2017 року.

Порядок також передбачає, що якщо коригуватиметься ціна на газ для населення, одночасно також переглядатиметься і закупівельна ціна газу «Нафтогазом» у своїй дочірній компанії «Укргазвидобування».

Нагадаємо, з першого травня 2016 року в Україні встановлена єдина ціна для населення на рівні 6,9 грн за кубометр газу.

Як повідомляв «Главком», уряд також створює реєстр боржників «Нафтогазу». За словами профільного віце-прем'єра, створення реєстру підприємств тепло-водо-постачання дозволить почати процес реструктуризації боргів цих компаній перед НАК «Нафтогаз» за спожиті енергоносії.