Кабмін зробив студентам новорічний подарунок: стипендії підвищено

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Студентська стипендія

Розмір мінімальної академічної стипендії підвищено на 33,4% до 1100 гривень

Кабінет міністрів України підвищив розмір мінімальної академічної стипендії на 33,4% до 1100 гривень, а розмір підвищеної стипендії - на 72,9% до 1600 гривень в 2017 році.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

Також мінімальна стипендія для студентів вишів I-II рівня акредитації збільшиться на 33,4% і становитиме 830 гривень, а для учнів професійно-технічних училищ - 415 гривень.

Крім того, більш ніж на 100% збільшиться стипендія для кращих студентів, що навчаються на складних спеціальностях.

Зокрема, йдеться про педагогічні спеціальності природознавчого й математичного профілів (учителі хімії, фізики, біології), а також інші математичні, природознавчі та інженерні спеціальності. Для них стипендія у вишах III-IV рівня акредитації становитиме 2 036 гривень, у вишах I-II рівня акредитації - 1 536 гривень.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що розміри академічних стипендій будуть збільшені на третину, зокрема встановлюються підвищені розміри для відмінників та дефіцитних спеціальностей.

Джерело: Українські новини