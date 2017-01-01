Кабмін звільнив керівника Держекоінспекції

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Андрій Заїка

Міністр екології Остап Семерак ініціював звільнення з посади керівника Державної екологічної інспекції Андрія Заїки

Уряд звільнив Андрія Заїку з посади голови Державної екологічної інспекції України.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

«Кабінет міністрів звільнив Заїку А.М. з посади голови Держекоінспекції», - написав він.

Як повідомлялося, комісія Міністерства екології та природних ресурсів виявила серйозні порушення законодавства в діяльності Державної екологічної інспекції України, тому міністр екології Остап Семерак ініціював звільнення Заїки з посади керівника ДЕІ.

Раніше також стало відомо, що Держекоінспекція зареєструвала респектабельну яхту як пересувну лабораторію.