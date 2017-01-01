Кабмін звільнив керівника Держекоінспекції
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Андрій Заїка
Міністр екології Остап Семерак ініціював звільнення з посади керівника Державної екологічної інспекції Андрія Заїки
Уряд звільнив Андрія Заїку з посади голови Державної екологічної інспекції України.
Про це повідомив у Фейсбуці міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.
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«Кабінет міністрів звільнив Заїку А.М. з посади голови Держекоінспекції», - написав він.
Як повідомлялося, комісія Міністерства екології та природних ресурсів виявила серйозні порушення законодавства в діяльності Державної екологічної інспекції України, тому міністр екології Остап Семерак ініціював звільнення Заїки з посади керівника ДЕІ.
Раніше також стало відомо, що Держекоінспекція зареєструвала респектабельну яхту як пересувну лабораторію.