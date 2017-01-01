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    Кабмін звільнив керівника Держекоінспекції

    • Сьогодні, 19:53
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    Андрій Заїка
    Андрій Заїка

    Міністр екології Остап Семерак ініціював звільнення з посади керівника Державної екологічної інспекції Андрія Заїки

    Уряд звільнив Андрія Заїку з посади голови Державної екологічної інспекції України.

    Про це повідомив у Фейсбуці міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

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    «Кабінет міністрів звільнив Заїку А.М. з посади голови Держекоінспекції», - написав він.

    Як повідомлялося, комісія Міністерства екології та природних ресурсів виявила серйозні порушення законодавства в діяльності Державної екологічної інспекції України, тому міністр екології Остап Семерак ініціював звільнення Заїки з посади керівника ДЕІ.

    Раніше також стало відомо, що Держекоінспекція зареєструвала респектабельну яхту як пересувну лабораторію.

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