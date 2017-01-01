Качинський вважає, що постать Бандери завадить євроінтеграції України

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Ярослав Качинський

За словами Ярослава Качинського, тему Бандери він обговорював з Порошенком

Лідер польської партії «Право і Справедливість» Ярослав Качинський заявив, що Україні в євроінтеграції може перешкодити глоріфікація імені Степана Бандери. Про це політик сказав в інтерв'ю виданню Do Rzeczу.

«Ми не можемо впродовж багатьох років погоджуватися, щоб в Україні був культ людей, які вчинили геноцид проти поляків», –заявив Качинський.

Голова правлячої партії Польщі також вважає, що українці «перевершили німців в жорстокості проти поляків».

«Коротше кажучи, це справа певного вибору України. Я чітко сказав пану Президенту Порошенку, що з Бандерою вони (Україна) в Європу не увійдуть. Це справа для мене ясна, ми і так виявили величезне терпіння, але всьому є межа», – додав Качинський.

Як відомо, нещодавно лідер керівної партії Польщі «Право і Справедливість» Ярослав Качинський заявляв про те, що майбутнє польсько-українських відносин «під питанням» через трактування в Україні власної історії, зокрема ролі УПА.