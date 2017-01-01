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    Кадиров догрався у футбол: лідер Чечні показав свій гіпс

    • Сьогодні, 10:00
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    <span>Рамзан Кадиров пограв у футбол із спецпризначенцями</span>
    Рамзан Кадиров пограв у футбол із спецпризначенцями

    Це не перша травма Кадирова у спорті

    Глава Чечні Рамзан Кадиров під час матчу з командою спецзагону швидкого реагування «Терек» зламав ногу та опинився у гіпсі

    Про це він повідомив у своєму Instagram.

    «Дорогі друзі! У середу ввечері грати з нами в футбол зголосилася команда СЗШР «Терек». Раніше ми часто вигравали. Можливо, «собровцям» це не дуже подобалося. На цей раз вони вибрали абсолютно нову тактику - несподівано навалилися і збили з ніг! Встав і, як говорив Андрій Миронов, в гіпсі!!!», - написав він.

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    Нагадаємо, що це не перша травма Кадирова у спорті. На тренуванні по боксу він ламав ребро.

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