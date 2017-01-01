Кадиров догрався у футбол: лідер Чечні показав свій гіпс

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Рамзан Кадиров пограв у футбол із спецпризначенцями

Це не перша травма Кадирова у спорті

Глава Чечні Рамзан Кадиров під час матчу з командою спецзагону швидкого реагування «Терек» зламав ногу та опинився у гіпсі

Про це він повідомив у своєму Instagram.

«Дорогі друзі! У середу ввечері грати з нами в футбол зголосилася команда СЗШР «Терек». Раніше ми часто вигравали. Можливо, «собровцям» це не дуже подобалося. На цей раз вони вибрали абсолютно нову тактику - несподівано навалилися і збили з ніг! Встав і, як говорив Андрій Миронов, в гіпсі!!!», - написав він.

Нагадаємо, що це не перша травма Кадирова у спорті. На тренуванні по боксу він ламав ребро.