Кадиров назве лікарню в Грозному на честь «доктора Лізи»

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Єлизавета Глінка, більше відома як «доктор Ліза»

Єлизавета Глінка неодноразово відвідувала окупований бойовиками Донбас

Глава Чечні Рамзан Кадиров присвоїть Республіканській дитячій клінічній лікарні в Грозному ім'я Єлизавети Глінки, більше відомої як «доктор Ліза» - загиблої під час аварії літака Міноборони РФ Ту-154. Про це він повідомив в Instagram.

Вона відома тим, що відвідувала окупований бойовиками Донбас і заявляла, що в 2014 році нібито вивезла у Росію з краматорського дитбудинку 29 неповнолітніх зі складними захворюваннями. Однак Міністерство соціальної політики України спростувало цю інформацію. Також виконавчий директор фонду «Справедлива допомога» заявляла, що на сході України відбувається громадянська війна, а російські військові не беруть участь у боях. Після такої діяльності вона була неодноразово нагороджена Кремлем.

Кадиров, крім того, вирішив нагородити загиблого в авіакатастрофі художнього керівника ансамблю пісні і танцю імені А. В. Александрова Валерія Халілова медаллю «За заслуги перед Чеченської Республікою».

Крім того, міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що один із медичних закладів відомства вирішено назвати на честь Глінки.

Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів в неділю вранці незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини - військовослужбовці Збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував в сирійську провінцію Латакія. Музиканти ансамблю повинні були дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймим.

Як повідомили в Міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено.

Джерело: ТСН