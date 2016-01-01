Кадиров заперечив інформацію про вбивство в Чечні затриманих за напад на поліцейських



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рамзан Кадиров

Кавказькі ЗМІ повідомляють, що 25 грудня у Грозному вбили троє затриманих за напад на правоохоронців

Глава Чечні Рамзан Кадиров назвав «зухвалою і брудної брехнею» повідомлення про те, що затримані в Грозному за підозрою в напад на поліцейських були вбиті. Про це він написав у своєму інстаграмі.

Раніше, 30 грудня, кавказькі видання з посиланням на джерело в Міністерстві охорони здоров'я Чечні розповіло, що троє підозрюваних були вбиті в одній з лікарень в Грозному.

Наприклад, за інформацією «Кавказького вузла», 25 грудня в лікарні в Грозному відключили світло і вбили одного із затриманих. Також були вбиті ще двоє людей, хлопець і дівчина.

«Ці видання навіть уві сні мріють, щоб в Чечні щось сталося. Але ці часи минули і немає їм повернення, скільки б про них не мріяли автори сенсаційної брехні », – написав Кадиров.

Міністр охорони здоров'я Чечні Ельхан Сулейманов також повідомив, що «епізодів стрілянини не відбувався в лікарні і не міг статися». За його словами, в лікарні, де перебували затримані була виставлена охорона, а «ситуація взята під контроль». Сулейманов додав, що в лікарні також не могло відключитися світло через те, що там знаходиться автономний генератор, який включився б «через три секунди».

На відеосюжеті, що супроводжує пост Кадирова, також відсутні кадри, на яких були б показані живими затримані.

Нагадаємо, у ніч на 18 грудня в Грозному було скоєно кілька нападів на поліцейських. За словами глави Чечні Рамзана Кадирова, в ході спецоперації було вбито сім нападників, ще четверо були затримані. ЗМІ повідомляють про трьох або чотирьох убитих правоохоронців. Після цього близько Грозного пройшла спецоперація, в ході якої вбили і затримали ще кількох бойовиків.

Відповідальність за напади взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава».

Джерело: Дождь