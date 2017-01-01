Кадиров запевнив Путіна, що геїв у Чечні не переслідують

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Лідер Чечні Рамзан Кадиров і президент Росії Володимир Путін

Кадиров раніше наполягав, що гомосексуалістів узагалі «не існує» в Чечні

Голова російського регіону Чечні Рамзан Кадиров 19 квітня на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі заперечив повідомлення преси про переслідування геїв у своїй республіці.

Кадиров назвав ці історії «провокаційними». «Це навіть ніяково говорити про це», – сказав він. Деякі газети, як сказав лідер Чечні, «навіть навели ім’я» однієї з жертв, «але він живий, здоровий і перебуває вдома». Кадиров раніше наполягав, що гомосексуалістів узагалі «не існує» в Чечні.

На початку квітня «Новая газета» та інші засоби масової інформації повідомили, що сотні геїв у Чечні були затримані і піддані тортурам. У переважно мусульманському регіоні гомосексуалізм вважається табу, і такі люди піддаються ризику бути вбитими родичами. «Новая газета» стверджує, що місцева влада закликала родини затриманих убити їх, щоб «очистити свою честь». За цими даними, щонайменше двоє людей були вбиті родичами, а третій помер після тортур.

Ці повідомлення викликали обурення міжнародної спільноти і спричинили заклики до Кремля втрутитися. Російська прокуратура розпочала розслідування, але російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова сказала, що не отримувала жодних офіційних скарг від жертв.

Джерело: Радіо Свобода