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Спортсмени не можуть покинути територію анексованого півострова ще з лютого

Підконтрольні Кремлю прикордонники окупованого Криму виявили 15 громадян Камеруну і громадянина Бельгії, які проживали в селищі Орджонікідзе (Феодосія). Про це повідомляє «Крым Информ» із посиланням на прес-службу так званого кримського прикордонного управління.

«Під час опитування іноземців, які проживали у селищі Орджонікідзе Феодосійського району, встановлено, що документи у порушників міграційного законодавства в наявності, однак наявні візи давно прострочені», - повідомили "прикордонники" окупованого Криму.

Після опитування всі громадяни були передані співробітникам підконтрольному Кремлю відділу з питань міграції в Феодосії, для підтвердження їх особистостей і встановлення обставин вчинення ними правопорушення. Після цього феодосійський суд окупованого Криму змусив іноземних громадян сплатити штраф в розмірі 2 тис. рублів кожному і зобов’язав самостійно виїхати за межі окупованого Криму протягом 10 днів.

Зазначимо, що виявлені прикордонниками окупованого Криму камерунці є футболістами FC Yaounde II Academy, які брали участь у відкритому зимовому Кубку Кримського футбольного союзу. Турнір проходив в різних регіонах окупованого Криму з 8 по 25 лютого. Камерунські футболісти під час турніру проживали в Алушті і після його закінчення так і не змогли покинути окупований півострів.



