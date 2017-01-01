Канада готується до захисту від кібератак з РФ

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Наразі канадські демократичні інститути не зазнавали стороннього нападу

Канада проаналізує кіберзахист своїх державних інституцій, аби бути готовою до спроб зовнішнього втручання.

Про це заявила міністр демократичних інституцій Канади Каріна Гоулд, повідомляє «Укрінформ».

«Цього тижня я зустрічатимуся із представниками Центру з безпеки, аби розпочати аналіз нашої кібербезпеки, який дозволить зрозуміти, що нам треба зробити для захисту демократії», - сказала Гоулд.

Вона додала, що демократичні інститути Канади поки не зазнавали стороннього нападу, однак це траплялося у інших державах.

«Ми знаємо, що деякі наші ключові союзники мали такий досвід і тепер вживають подібних кроків, тож для нас це стане проактивним заходом, який гарантуватиме, що ми робимо усе можливе для захисту наших демократичних інститутів, зокрема політичних партій», - зазначила міністр.

Як відомо, у понеділок міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд попередила Канаду про небезпеку інформаційних атак з Росії, направлених на дестабілізацію політичної системи.