Канада готується підписати оборонну угоду з Україною

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Перемовини щодо Угоди про співробітництво між Міноборони Канади та України були завершені ще під час каденції попереднього прем’єр-міністра

Угода про співробітництво між Міністерствами оборони Канади та України буде підписана найближчим часом.

Про це заявив міністр оборони Канади Харджит Саджан.

«Аби просунутися у питанні оборонної угоди наразі залишилося лише визначити із моїми колегами правильний час», – сказав Саджан.

Він додав, що плани укласти цей договір були ще під час його поїздки до України минулого року.

«Під час останньої поїздки тема цієї угоди була порушена. Ми навіть могли просунутися уперед, але зі сторони українського уряду виникло кілька запитань, відповіді на які нам довелося чекати. Однак, з того часу їх було вирішено», – зазначив міністр.

Як відомо, перемовини щодо Угоди про співробітництво між Міністерствами оборони Канади та України були завершені ще під час каденції попереднього прем’єр-міністра Стівена Гарпера. Остаточно домовитися про її підписання вдалося наприкінці минулого року під час зустрічі віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе із міністром оборони Канади Харджитом Саджаном. З того часу оборонні відомства обох країн узгоджують найзручнішу дату організації церемонії підписання.

Джерело: Укрінформ