Канада не миритиметься з агресією Росію по відношенню до України

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Міністр Фріланд виступила на підтримку України

Канада підтримує Україну і не має наміру миритися з незаконними діями Росії на Донбасі і в Криму. Про це повідомила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд за результатами зустрічі в Брюсселі глав зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО.

«У НАТО знову говорилося, що з незаконним анексією Криму Росією і насильством на Донбасі не можна миритися. Канада залишається з Україною», – написала Фріланд у своєму Twitter.

При цьому в представництві Канади в НАТО заявили, що учасники зустрічі у Брюсселі шукають загальний підхід країн-членів НАТО до Росії. «Стримування і діалог є ключовими для міністрів», – повідомили в представництві.

Як повідомлялося раніше, за словами Христі Фріланд, Канада налаштована довести рівень фінансування власної оборони до задекларованого членами НАТО рівня у 2% ВВП.