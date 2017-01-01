Канада не зніме санкцій з Росії, – Фріланд

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Фріланд заявила, що підтримувала запровадження санкцій проти Росії, перебуваючи в опозиції

Канада не має наміру скасовувати санкції проти Росії, накладені за порушення міжнародного права в Україні.

Про це в ефірі радіо СВС заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, передає Укрінформ.

«Ми не розглядатимемо скасування санкцій», – сказала Фріланд.

Вона додала, що підтримувала запровадження санкцій проти Росії, перебуваючи в опозиції.

«Санкції були накладені попереднім урядом, але із потужною підтримкою від нас у опозиції у відповідь на відверті порушення Росією міжнародного права під час вторгнення та анексії Криму, а також війни проти України на Донбасі. Тож ці санкції діють не просто так», – заявила глава МЗС Канади.

Нагадаємо: за рішучу підтримку України Росія у березні 2014 року заборонила в’їзд на свою територію Христі Фріланд разом із 12-ма іншими канадцями, серед яких 8 депутатів, три держслужбовці та президент Конгресу українців Канади.

Міністр міжнародної торгівлі Канади Христя Фріланд, яка має українське походження, буде призначена міністром закордонних справ країни за рішенням прем'єр-міністра Джастіна Трюдо змінити склад уряду.