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    Канада передасть Україні чергову партію військового обладнання

    • Сьогодні, 00:18
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    Канада доставить в Україну аптечки і&nbsp;та обладнання для утилізації боєприпасів
    Канада доставить в Україну аптечки і та обладнання для утилізації боєприпасів

    Канада передасть Україні аптечки, навчальні матеріали для військової поліції та обладнання для утилізації боєприпасів

    Канада готується доставити в Україну чергову партію нелетального військового обладнання.

    Про це заявив міністр оборони Канади Харджит Саджан..

    «Наша наступна поставка включатиме в себе аптечки, навчальні матеріали для військової поліції та обладнання для утилізації боєприпасів», – сказав Саджан.

    Він нагадав, що Канада уже тривалий час постачає в Україну різноманітне нелетальне військове приладдя, як-от тактичні комунікаційні системи, окуляри нічного бачення та навіть мобільний польовий госпіталь.

    «Це життєво важливе обладнання збільшить можливості Збройних сил України, водночас зменшивши фінансове навантаження на український уряд», – зазначив Саджан.

    Джерело: Укрінформ

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