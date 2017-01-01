Канада передасть Україні чергову партію військового обладнання

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Канада доставить в Україну аптечки і та обладнання для утилізації боєприпасів

Канада передасть Україні аптечки, навчальні матеріали для військової поліції та обладнання для утилізації боєприпасів

Канада готується доставити в Україну чергову партію нелетального військового обладнання.

Про це заявив міністр оборони Канади Харджит Саджан..

«Наша наступна поставка включатиме в себе аптечки, навчальні матеріали для військової поліції та обладнання для утилізації боєприпасів», – сказав Саджан.

Він нагадав, що Канада уже тривалий час постачає в Україну різноманітне нелетальне військове приладдя, як-от тактичні комунікаційні системи, окуляри нічного бачення та навіть мобільний польовий госпіталь.

«Це життєво важливе обладнання збільшить можливості Збройних сил України, водночас зменшивши фінансове навантаження на український уряд», – зазначив Саджан.

Джерело: Укрінформ