Канада передасть Україні чергову партію військового обладнання
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Канада доставить в Україну аптечки і та обладнання для утилізації боєприпасів
Канада передасть Україні аптечки, навчальні матеріали для військової поліції та обладнання для утилізації боєприпасівКанада готується доставити в Україну чергову партію нелетального військового обладнання.
Про це заявив міністр оборони Канади Харджит Саджан..
«Наша наступна поставка включатиме в себе аптечки, навчальні матеріали для військової поліції та обладнання для утилізації боєприпасів», – сказав Саджан.
Він нагадав, що Канада уже тривалий час постачає в Україну різноманітне нелетальне військове приладдя, як-от тактичні комунікаційні системи, окуляри нічного бачення та навіть мобільний польовий госпіталь.
«Це життєво важливе обладнання збільшить можливості Збройних сил України, водночас зменшивши фінансове навантаження на український уряд», – зазначив Саджан.
Джерело: Укрінформ