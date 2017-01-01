Канада планує витрачати на оборону 2% ВВП
- Сьогодні, 03:24
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У новому бюджеті Канади закладені витрати на оборону, що не дотягують навіть до 1% ВВП державиКанада налаштована довести рівень фінансування власної оборони до задекларованого членами НАТО рівня у 2% ВВП.
Про це розповіла глава МЗС Канади Христя Фріланд після зустрічі міністрів країн-членів НАТО у Брюсселі.
«Ми рішуче налаштовані працювати над досягненням мети у 2%», - сказала Фріланд.
Водночас, вона закликала звертати увагу й на інші типи участі країн у колективній обороні.
«Дуже важливо дивитися також на те, яких саме зусиль держави докладають до конкретних дій НАТО. Я звернула увагу колег, що Канада брала участь у кожній операції НАТО з часу заснування Альянсу, та вказала на наш чинний внесок у Латвії, де ми очолюємо багатонаціональний батальйон», - наголосила міністр.
Нагадаємо, у новому бюджеті Канади закладені витрати на оборону, що не дотягують навіть до 1% ВВП держави. Це є одним із найнижчих показників серед усіх членів НАТО.
Як повідомляв «Главком», угода про співробітництво між Міністерствами оборони Канади та України буде підписана найближчим часом.
Джерело: Укрінформ