Канада планує витрачати на оборону 2% ВВП

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Глава МЗС Канади Христя Фріланд

У новому бюджеті Канади закладені витрати на оборону, що не дотягують навіть до 1% ВВП держави

Канада налаштована довести рівень фінансування власної оборони до задекларованого членами НАТО рівня у 2% ВВП.

Про це розповіла глава МЗС Канади Христя Фріланд після зустрічі міністрів країн-членів НАТО у Брюсселі.

«Ми рішуче налаштовані працювати над досягненням мети у 2%», - сказала Фріланд.

Водночас, вона закликала звертати увагу й на інші типи участі країн у колективній обороні.

«Дуже важливо дивитися також на те, яких саме зусиль держави докладають до конкретних дій НАТО. Я звернула увагу колег, що Канада брала участь у кожній операції НАТО з часу заснування Альянсу, та вказала на наш чинний внесок у Латвії, де ми очолюємо багатонаціональний батальйон», - наголосила міністр.

Нагадаємо, у новому бюджеті Канади закладені витрати на оборону, що не дотягують навіть до 1% ВВП держави. Це є одним із найнижчих показників серед усіх членів НАТО.

Як повідомляв «Главком», угода про співробітництво між Міністерствами оборони Канади та України буде підписана найближчим часом.

Джерело: Укрінформ