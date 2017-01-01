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    Канада планує витрачати на оборону 2% ВВП

    • Сьогодні, 03:24
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    Глава МЗС Канади Христя Фріланд&nbsp;
    Глава МЗС Канади Христя Фріланд 

    У новому бюджеті Канади закладені витрати на оборону, що не дотягують навіть до 1% ВВП держави

    Канада налаштована довести рівень фінансування власної оборони до задекларованого членами НАТО рівня у 2% ВВП.

    Про це розповіла глава МЗС Канади Христя Фріланд після зустрічі міністрів країн-членів НАТО у Брюсселі.

    «Ми рішуче налаштовані працювати над досягненням мети у 2%», - сказала Фріланд.

    Водночас, вона закликала звертати увагу й на інші типи участі країн у колективній обороні.

    «Дуже важливо дивитися також на те, яких саме зусиль держави докладають до конкретних дій НАТО. Я звернула увагу колег, що Канада брала участь у кожній операції НАТО з часу заснування Альянсу, та вказала на наш чинний внесок у Латвії, де ми очолюємо багатонаціональний батальйон», - наголосила міністр.

    Нагадаємо, у новому бюджеті Канади закладені витрати на оборону, що не дотягують навіть до 1% ВВП держави. Це є одним із найнижчих показників серед усіх членів НАТО.

    Як повідомляв «Главком», угода про співробітництво між Міністерствами оборони Канади та України буде підписана найближчим часом.

    Джерело: Укрінформ

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