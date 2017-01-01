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    Канада продовжує засуджувати незаконні дії Росії в Україні, - Трюдо

    • Сьогодні, 07:20
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    Прем'єр-міністр Канади зазначив, що Оттава продовжує стояти пліч-о-пліч з Україною

    Канада пишається військовою та іншою допомогою, яку надає Україні.

    Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає  «Укрінформ».

    «Ми дуже пишаємося військовою допомогою, яку надаємо Україні і продовжуємо твердо стояти пліч-о-пліч з Україною», - сказав Трюдо.

    Він додав, що офіційна Оттава також продовжує засуджувати незаконні дії Росії в Україні.

    «Ми пишаємося міцною дружбою між Канадою та Україною і продовжуємо однозначно засуджувати нелегітимні та незаконні дії росіян в Україні: на Донбасі та в Криму», - зазначив прем'єр-міністр Канади.

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