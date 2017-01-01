Канада розширила список санкцій проти сирійського уряду

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Канадські санкції проти Сирії

Наразі канадські санкції діють проти 217 сирійських фізичних та юридичних осіб

Канада вирішила додати нові імена сирійських посадовців до своїх санкційних списків. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

«Нові санкції проти ключових посадовців є частиною наших зусиль зі збільшення тиску на режим Асада заради примусу його до припинення насильства проти невинуватих дітей, жінок та чоловіків», - сказала вона.

Фріланд наголосила на неприпустимості застосування хімічної зброї. «Хімічна атака на сході провінції Ідліб, здійснена минулого тижня, є неприпустимим воєнним злочином. Канада разом із союзниками працює над припиненням війни у Сирії і притягненням до відповідальності організаторів злочинів», - зазначила міністр.

У МЗС уточнили, що нова хвиля замороження рахунків та заборони на проведення інших економічних операцій стосуватиметься 27 високопосадовців сирійського правлячого режиму. Таким чином, наразі канадські санкції діють проти 217 сирійських фізичних та юридичних осіб.

Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

Згодом у сирійський госпіталь у провінції Ідліб, де лікуються потерпілі від газової атаки, влучила ракета.

У ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.

Джерело: Укрінформ