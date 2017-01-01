Канада закликала тиснути на Росію та Іран
- Сьогодні, 04:42
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Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд
Головні покровителі Асада – Росія та Іран – несуть за використання хімічної зброї, сказала ФріландРосійський та іранський режими несуть моральну відповідальність за хімічні атаки проти цивільних у Сирії.
Про це під час виступу на Світовому єврейському конгресі у Нью-Йорку заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.
«Важливо відзначити моральну відповідальність, яку два головні покровителі Асада – Росія та Іран – несуть за використання хімічної зброї», – сказала Фріланд.
Вона наголосила на необхідності продовження міжнародного тиску на Москву та Тегеран.
«Для нас важливо, аби міжнародна спільнота тиснула на ці дві держави. Канада активно залучена до цього», – зазначила міністр.
Джерело: Укрінформ