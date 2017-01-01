Канада заявила про початок будівництва космодрому для запуску українських ракет

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З космодрому будуть запускати українські ракети «Циклон-4М»

Канадська компанія Maritime Launch Services оголосила про плани побудувати космодром у провінції Нова Шотландія, з якого запустять українські ракети, передає місцевий сайт CBC News.

Незабаром у провінції з'явиться ділянка ракетного космодрому вартістю 148 мільйонів доларів, яка буде використовуватися для запуску комерційних супутників у космос вже в 2020 році. Maritime Launch Services підтвердила плани будівництва об'єкта, яке почнеться вже через рік.

Компанія розраховує вийти на запуск до 2022 році восьми ракет щорічно. Загальна вартість створення космопорту, запуску першої ракети й просування об'єкта складе 304 мільйони доларів, заявив Джон Іселла, генеральний директор Maritime Launch Services.

«Ділянка біля Кансо й Хейзел Хілл була відібрана з 14 різних майданчиків по всій Північній Америці для української ракети середнього класу «Циклон-4М», - йдеться у повідомленні.

Раніше будівництво космодрому для запуску українських ракет «Циклон-4М» було заплановано в Бразилії, однак у квітні 2015 року влада країни розірвала контракт з Україною.

Раніше у звіті Державного космічного агентства України (ДКАУ), приуроченому до 25-річчя роботи агентства, йшлося, що Україна за 25 років брала участь у створенні та запуску 140 ракет-носіїв за замовленням 25 країн. Згідно з повідомленням агентства, з 1992 по 2016 рік ракети з українськими компонентами стартували з 6 космодромів й вивели в космос 370 космічних апаратів.

